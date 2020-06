Curse of the Moon 2 : c'est pour le 10 juillet

Annoncé plus tôt cette semaine,possède déjà sa date de sortie et c'est pour bientôt : ce 10 juillet sur tous les supports actuels (PC/PS4/One/Switch), pour 14,99€ dans tous les cas.Un nouveau trailer est lâché pour l'occasion avec deux informations : le jeu sera jouable à deux en coopération (local) et 7 personnages seront jouables, les développeurs ayant confirmé le retour de Miriam, Alfred et Gebel.