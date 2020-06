State of Decay 2 va proposer son ''mode facile''

Undead Labs prépare dans son coin le troisième épisode de la franchisemais cela n'empêche pas une team de continuer le suivi du deuxième épisode, avec une nouvelle MAJ (la 18ème, quand même) qui va cette fois apporter l'équivalent d'un mode facile, signifiant davantage de ressources, d'endurance, et de points de vie.Pas de date précise mais c'est pour bientôt, plus ou moins en même temps qu'une collaboration avecpour ajouter une voiture, des vêtements et armes aux couleurs du jeu de Rare.Propriété de Microsoft,est toujours disponible dans le Xbox Game Pass, directement dans sa « Juggernaut Edition » qui améliore le rendu global par rapport à l'expérience de base qui a déjà deux ans.