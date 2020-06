Apex Legends arrive sur Switch et Steam

Actuellement en pleine Saison 5 et alors que débutera l'event « Lost Treasures Collection » ce 23 juin (présentation avec la vidéo ci-dessous),va encore renforcer sa fanbase avec l'arrivée en fin d'année d'une version Switch, en rumeur depuis un certain temps, mais également sur Steam.Autre information d'importance : il s'agira, après, du deuxième jeu de l'histoire d'EA à valider le total cross-play via une MAJ là encore attendue en fin d'année.