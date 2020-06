Wasteland 3 s'offre un nouveau trailer

Déjà présenté un paquet de fois,souhaitait se poser au milieu du Summer of Gaming avec un nouveau trailer que voici, s'attardant sur certaines factions de ce monde toujours très post-apocalyptique mais en un peu plus hivernal.Reporté pour cause de Covid-19 (pas de chance après quatre ans de chantier), ce troisième épisode sortira désormais le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, intégré Day One au service Xbox Game Pass comme le veut la routine des studios appartenant aujourd'hui à Microsoft.