Project CARS 3 officialisé (avant l'heure ?)

Presque sorti de nulle part,se voit officialiser presque à la dernière minute puisque l'on apprend dès ce premier trailer que le lancement est attendu pour cet été (PC, PlayStation 4 et Xbox One), toujours édité par Bandai Namco, preuve que le chantier est en cours depuis un bon moment chez Slightly Mad Studios, racheté entre temps par Codemasters.Pas grand-chose de plus à retenir pour le moment mais on peut imaginer qu'une présentation plus complète viendra se greffer lors d'un des nombreux shows du Summer of Gaming ou du Summer Game Fest.On remarquera d'ailleurs que la vidéo n'a été publiée que sur la chaîne PlayStation, soit une probable bourde qui pourrait trouver lien : le Summer of Gaming était censé proposer l'annonce d'un jeu aujourd'hui, avant que l'event ne soit reporté au 8 juin à cause des émeutes US.