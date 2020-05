Wasteland 3 déroule son programme (Partie 2)

Une semaine après la première partie, le déroulé du programme deaccueille son deuxième morceau, délaissant les mécaniques propres au genre pour parler de l'univers, du scénario et des têtes d'affiche de ce troisième épisode toujours développé par InXile, prévu le 28 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (et Game Pass, tout ça).InXile qui sous les questions de notre Chester national a déclaré la semaine dernière bosser en parallèle sur un nouveau RPG purement solo, tournant cette fois sous Unreal Engine 5. Rachat oblige, ce mystérieux titre devrait donc en rester au PC et à la Xbox SX.