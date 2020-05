Saints Row : The Third Remastered se lance en vidéo

Alors qu'on attend toujours la révélation du cinquième épisode qui désormais n'a plus la moindre chance de sortir avant 2021, c'estqui revient aujourd'hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One dans le cadre d'un véritable remaster graphique : nouveau taf sur la modélisation des persos/armes/véhicules, et améliorations multiples sur les textures et la gestion des effets de lumière.Bien entendu, la totalité des DLC sortis à l'époque sont une nouvelle fois inclus.