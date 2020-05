Wasteland 3 déroule son programme (Partie 1)

Deep Silver et inXile publient le premier carnet de développeur sur, en abordant pour commencer tout ce qui touche à la création du personnage, la customisation globale et bien entendu les combats toujours à tendance RPG/tactique, le tout sous les commentaires du lead design David Rogers.Ce troisième épisode passé par le financement participatif (d'où l'absence d'exclusivité malgré le rachat par Microsoft) sortira le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec option Game Pass dès le jour du lancement pour les abonnés.