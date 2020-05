Une petite brève pour signaler aux fans deque si la grosse MAJ « Greymoor » aura bien du retard à cause du télétravail, il ne faudra pas non plus attendre des plombes puisque le report n'est que d'une semaine, donc le 26 mai sur PC, et le 9 juin sur consoles.Un trailer vient accompagner l'annonce, pendant que Zenimax Studios se félicite que le jeu connaît actuellement ses plus gros pics de joueurs en simultané depuis 2015. Merci le confinement.