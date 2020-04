Guilty Gear Strive nous fait le tuto (P.1 & 2)

Les élus ont reçu ce week-end le code leur donnant accès à la bêta fermée de, qui se tiendra cette semaine du 16 au 19 avril avec sept personnages qui vont chacun avoir l'occasion de présenter leur moveset, et l'on débute ici par Sol Badguy et Ky Kiske.Outre les cinq autres représentants de la bêta (May, Axl, Chip, Potemki et Faust), rappelons que Arc System Works a depuis confirmé deux autres persos pour le casting final (Millia Rage et Zato-1) pour cette sorte de « nouveau départ » attendu pour la fin d'année, exclusivement sur PlayStation 4. Dans un premier temps du moins.