SEGA diffuse un nouveau trailer spécial « action » pourqu'on attend dans les bacs européens (et traduit) pour dans un petit mois et plus précisément le 28 avril prochain, exclusivement sur PlayStation 4.On n'oubliera pas que notre édition bénéficiera dès la sortie du patch 1.01 tout juste lancé au Japon, proposant divers correctifs, un nouveau robot, la possibilité de sauvegarder quand on veut mais aussi et surtout une importante option lock pour les combats.