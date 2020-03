Pokemon Epee et Bouclier : un nouveau légendaire pour le DLC 1 (Isolarmure)

Dans le cadre de son Direct sauvage (« Mini »), Nintendo est rapidement revenu sur le Pass depour en montrer un peu plus sur les deux nouvelles zones : Isolarmure (DLC 1, juin) et Couronneige (DLC 2, plus tard dans l'année).Le trailer dévoile également le nouveau légendaire Wushours, à obtenir dans un dojo spécial, et que l'on pourra faire évoluer à condition de terminer l'une des « Tours des Deux Poings ».