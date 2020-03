Game Pass : Ace Combat 7 et The Surge 2 en renfort Game Pass : Ace Combat 7 et The Surge 2 en renfort

Microsoft a dévoilé la deuxième partie du programme Xbox Game Pass du mois de mars avec de nouveau de belles surprises dont Ace Combat 7, The Surge 2 et plus accessoirement Power Rangers pour ceux qui voudraient se laisser tenter. Voici la liste.



19 mars :

- Ace Combat 7 (Xbox)

- Kona (Xbox)

- The Surge 2 (Xbox et PC)



24 mars :

- Bleeding Edge (Xbox et PC)



26 mars :

- Power Rangers : Battle for the Grid (Xbox et PC)



A venir également sur PC :

- Astrologaster