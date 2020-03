Resident Evil 3 : le récap des faits avant la sortie

En attendant la démo jouable la nuit prochaine à 1h00 du matin (PS4 & One, 18h00 demain sur PC), Capcom nous propose concernantun petit rappel des événements qui ont conduit à la catastrophe épidémique de Raccoon City via une longue vidéo qui ressasse donc les faits de. Oui c'est en anglais mais on imagine que les fans n'auront pas besoin d'une traduction pour cette petite tranche de souvenirs.La sortie officielle du jeu est elle attendue pour dans deux semaines, le 3 avril précisément.