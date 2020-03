One Piece PW4 fait sa pub façon Avengers

Parmi les sorties de fin du mois, on trouvera, dernière adaptation de Bandai Namco pour ce premier trimestre 2020 dont le lancement est plus exactement prévu le 27 mars sur tous les supports.En voici donc une publicité locale qui se la joue Avengers avec son « Warriors Assemble », montrant rapidement l'arc Wano qui constituera l'étape finale de ce quatrième épisode, quand bien même le scénario en sera modifié pour d'évidentes raisons (le manga est loin d'en avoir terminé avec cette partie), auquel on ajoutera un trailer pour Bartolomeo, l'un des 13 personnages ajoutés au casting avec Kaido, Big Mom, Eustass Kid ou encore Katakuri.