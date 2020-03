NiOh 2 : le trailer de lancement à J-2

C'est ce vendredi 13 mars que sortiradans les bacs PlayStation 4 (on se doute que certains l'ont déjà) et en voici donc le trailer de lancement qui, on préfère prévenir, balance un gros spoil dans ces dernières secondes. L'art de la communication.Pour ceux qui continuent de demander, non, toujours aucune annonce pour une quelconque version PC dont l'existence future ne fait néanmoins aucun doute.