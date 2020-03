Call of Duty : Warzone enfin officialisé

Comme attendu vu le leak de ce matin, Activision Blizzard a enfin officialisé, le retour du Battle Royale dont le principal point est également vérifié : il s'agira à la fois d'un mode bonus gratuit pourmais également d'un F2P.La différence entre les deux ? Si vous êtes joueur de, vous partagerez progression et Battle Pass entre chaque mode, tandis qu'il faudra tout payer à part si vous vous contentez du BR, en téléchargement dans les deux cas dès demain : 16h00 en tant que mode (15/22Go selon les supports) et à 20h dans sa version F2P (80/100Go).Avec ce trailer de présentation et ces visuels, on retiendra donc :- 150 joueurs (200 prochainement)- Chacun pour soi, duo ou trio- Carte immense constituée avec des bouts des anciens Call of- Reprise du système de marquage d'Apex Legends- Présence du goulag (deux éliminés s'affronteront)- Mode entraînement.- Deux modes de jeu.