PS Now : Control vient se poser dans le catalogue

Comme cela avait été suggéré en leak ce matin, trois nouveaux jeux rejoignent dès à présent le catalogue du PS Now avec doncet. Notons qu'on nous prévient de suite que les deux premiers resteront disponibles sur le service pour seulement six mois (donc jusqu'au 31 août).Même si vous n'êtes pas fibrés, il est bon de rappeler que les jeux PS4 du PS Now (donc les trois concernés) peuvent être téléchargés directement sur votre console, et que les plus économes (et qui ont un peu de temps libre) peuvent toujours profiter d'une période d'essai de 7 jours.