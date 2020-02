Space Channel 5 VR a sa petite démo

C'est un peu plus tôt cette semaine quea effectué son discret retour, s'expliquant par de nombreuses circonstances : uniquement sur PS4, uniquement en dématérialisé, uniquement en VR (et PS Moves obligatoires) et pour tout de même une quarantaine d'euros.Pour ceux qui sont équipés, vous pouvez néanmoins vous y essayer gratuitement avec la sortie aujourd'hui même d'une démo jouable chargée de convaincre les indécis pendant que cet épisode pleinement inédit prépare la suite de son programme :- Sortie à venir sur PC.- Également via l'Oculus Quest.- Arrivée d'un DLC en partenariat avec Hatsune Miku.