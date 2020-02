Une démo pour Predator : Hunting Grounds

Sivous fait de l'oeil mais que vous avez encore quelques doutes sur la qualité du produit, sachez qu'une session d'essai gratuite vient d'être programmée par Sony : du 27 mars (environ 17h00) jusqu'au 29 du même mois. Signé par les créateurs de, le titre proposera du 3V1, trois jouant des soldats lourdement armés tandis qu'il est inutile d'indiquer ce qu'incarnera le quatrième.Cette démo sera aussi bien jouable sur PS4 (PS Plus obligatoire) que sur PC via l'Epic Games Store, et le lancement du jeu complet reste programmé pour le 24 avril, avec possibilité de débloquer le skin d'origine de la créature en passant par la précommande.