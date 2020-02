Mega Man Zero ZX Collection : trailer de lancement

Capcom nous signale avec ce trailer de lancement la disponibilité en ce jour de, troisième compilation du genre qui cette fois se chargera de couvrir la saga Zero (quatre épisodes époque GBA) et la ZX (deux épisodes époque DS), le tout pour une trentaine d'euros sur tous les supports, accompagné de sa nouvelle difficulté Débutant pour les moins courageux et un nouveau mode défi.De quoi se refaire une culture en attendant que l'éditeur se décide à lever le voile sur un nouvel épisode teasé depuis quelques temps, sans que l'on sache encore de quelle tranche il sera tiré, même si la logique devrait porter vers un