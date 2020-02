State of Decay 2 s'offre une édition Juggernaut

On pensait la carrière deachevée dans les grandes lignes mais le studio Undead Labs annonce par surprise une édition « Juggernaut » qui ne va pas se contenter d'intégrer les DLC sortis entre temps, puisqu'on y découvrira des ajouts fort notables :- Un tutoriel totalement revu- Améliorations sur les plans graphique et audio- Nouvelle classe- Nouvelle zone inédite- Multiples corrections de bugsAlors que le titre a déjà vu passer six millions de joueurs, l'attention est louable et vous pourrez découvrir tout cela le 13 mars sur PC et Xbox One, en notant que cette édition Juggernaut sera directement intégrée au programme Xbox Game pass.