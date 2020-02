The Division 2 baisse son prix (9,99€) et présente son extension Warlords of New York

fait partie, avec, des deux AAA en relatif échec commercial qui ont poussé Ubisoft à reporter tous ses produits et mettre en place une nouvelle politique qualitatif dont nous verrons les éventuels effets un jour ou l'autre.Pour autant, il ne faut pas abandonner les sujets en place et le premier cité va ouvrir une nouvelle étape dans son suivi le 3 mars (sur tous les supports, même Stadia) avec l'extension « Warlords of New York », qui pour tout de même 29,99€ offrira les choses suivantes :- Une toute nouvelle campagne scénarisée avec la zone inédite qui va avec- Système de progression remaniée- De l'équipement bien neuf- Nouvelles compétencesEn plus de cela, le jeu lui-même accueillera une nouvelle MAJ qui continuera de sauver le chantier avec un loot mieux foutu, des possibilités plus variées dans les builds et un inventaire beaucoup plus lisible, le tout en mettant en place un nouveau rythme de saison aux objectifs plus motivants.D'ailleurs, si vous souhaitez tenter enfin l'expérience, Ubisoft propose de rameuter les indécis en baissant le prix du jeu de base à 9,99€ jusqu'au 4 mars (16,99€ pour l'édition Ultime).