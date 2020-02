18 mois après son lancement, Fallout 76 va enfin accueillir ses PNJ

Même si on retiendra le lancement decomme l'une des plus mauvaises blagues de cette génération, on ne pourra pas reprocher à Bethesda de vouloir sauver le projet, et accessoirement une partie de son image.C'est ainsi qu'après quelques MAJ plus ou moins utiles et un système d'abonnement qu'on préférera oublier, le titre passera véritablement une nouvelle étape le 7 avril prochain, date annoncée pour le lancement de l'énorme update gratuite nommée « Wastelanders », sensée sauver en partie la dramatique expérience.Car avec cette espèce d'extension décrite dans le nouveau trailer ci-dessous, le but avoué est d'oublier les erreurs et autres choix incompréhensibles du lancement. Du coup, une vraie quête principale, bestiaire renouvelé, nouvelles armes, retour du système de compagnons, ajout d'une nouvelle ville (souterraine) et surtout retour des PNJ qui permettront de remettre en place les factions (pour le moment deux : pillards et colons), le système de dialogues et bien entendu trois tonnes de quêtes.Notez que la sortie de cette extension peut éventuellement être accompagnée de tout un tas de nouveaux bugs rigolos.