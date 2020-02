Après le troisième épisode, Deep Silver s'est souvenu qu'il serait tout aussi facile de portersur Switch et c'est donc validé, avec une sortie d'ores et déjà prévue pour le 27 mars prochain.On a beau dérouler le communiqué, la présence de « Gat out of Hell » ne semble pas au programme, mais vous repartirez tout de même avec les 25 packs de contenu (armes, véhicules, skins…) et les deux extensions scénarisées.