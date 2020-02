Daemon x Machina : trailer et date PC

L'exclusivité Switchne restera donc pas cantonné à la console de Nintendo, XSEED Games annonçant un portage sur PC via Steam pour le 13 février au prix fort (60 balles) avec néanmoins 20 % de réduction en cas de précommande, ou sinon 10 % si vous l'achetez durant la semaine de lancement.Pas de bonus particulier hormis ceux d'ordre technique (et la possibilité d'y jouer en clavier/souris si on le souhaite), en notant que les MAJ lancées depuis seront directement au programme (dont les nouvelles missions coop) et qu'un achat durant le premier mois vous permettra de repartir avec un pack d'objets.