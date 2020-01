Code Vein : la première extension disponible

On est toujours chez du Bandai Namco mais sans adaptation d'anime cette fois puisqu'il faut revenir surqui va sous peu aborder l'affaire de son Season Pass réparti en trois extensions, toutes prévues avant la fin de ce premier trimestre 2020.La première,, est désormais disponible sur les trois supports attitrés (PC, PS4 & One) pour nous offrir contre 9,99€ de nouvelles « zones des profondeurs », des tenues, armes et autres voiles de sang.En voici quelques visuels ainsi que le trailer de lancement.