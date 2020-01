Half Life Alyx : quelques miettes d'infos

Presque trop silencieux depuis son annonce il y a quelques semaines alors que le titre est censé arriver dans environ deux mois,a rassuré quant à l'état de son avancée via une session Q/R organisé par Valve sur Reddit.Les développeurs ont pu répondre à quelques unes des questions de la communauté sans en dire trop (mieux vaut garder les surprises), faisant ressortir les choses suivantes :- Aucun report n'est en vue puisque le chantier est quasiment terminé : plusieurs développeurs ont pu terminer le jeu plusieurs fois et il ne reste que des bugs à corriger.- Très bientôt, de multiples vidéos de gameplay vont (enfin) débouler sur la toile pour mieux présenter cette préquelle (de HL2).- Toutes les armes peuvent se manipuler à une main même si vous pouvez exploiter la deuxième pour stabiliser votre visée. Le but est de garder une main constamment libre pour en faire autre chose (gants de gravité, lampe-torche, ramasser des munitions…).- Comme dans les autres épisodes (et naturellement dans les jeux VR), vous ne verrez pas les bras du personnage (juste les mains). Valve a fait quelques tests à ce sujet et a jugé que les bras pourraient finalement être dérangeant en masquant la vue. Pour autant, les bras « existent » même si non visibles : vous ne pourrez pas, par exemple, fermer un tiroir avec votre main encore à l'intérieur.- Half-Life oblige, le titre devrait être ouvert au modding à un moment ou l'autre mais Valve veut se consacrer en priorité à ce launch avant de commencer à publier le SDK complet vu qu'une bonne partie des outils du Source Engine 2 n'a pas encore été publiée.Encore un peu de patience.