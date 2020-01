Guilty Gear Strive : le trailer de Faust

Teasé en novembre dernier, Frosty Faustings Xii (dit « Faust ») fera bien partie du casting de, l'épisode du renouveau qui arrivera fin 2020 sur PlayStation 4, mais pas que puisqu'une version Arcade a également été confirmée et dont un aperçu sera offert au public le 7 et 8 février prochain durant la Japan Amusement Expo 2020.Ce n'est pas le seul rendez-vous de début d'année pour ce projet car de nouveaux trailers seront lâchés à l'occasion du « Brussels Challenge 2020 » (Bruxelles) et au « Final Round 2020 » (Atlanta), donc respectivement les 20 et 22 mars prochains.