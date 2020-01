TESO : Skyrim à l'honneur cette année

Après nous avoir emmené de part et d'autres de Tamriel jusqu'aux terres de Morrowind,sera marqué en 2020 par un nouveau détour à Bordeciel (Skyrim donc), avec un scénario qui se mettra en avant le retour d'un Seigneur Vampire et qui se déroulera en quatre temps :- DLC 1en mars- L'extensionen juin- DLC 2 en août- DLC 3 en novembreL'extensionoffrira en outre :- Un nouveau raid à 12 joueurs- De nouveaux events- De nouvelles récompenses dont six nouveaux ensembles d'armures- Son lot de nouvelles quêtes et donjons- Nouveau système archéologieEnfin, une refonte des compétences vampiriques sortira en même temps que l'extension via une MAJ cette fois gratuite.