Fairy Tail arrivera (aussi) en mars

Et encore un jeu pour le premier trimestre 2020 avec la confirmation de voir arriver lede Gust pour le 19 mars sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. L'éditeur en profite d'ailleurs pour dévoiler un nouveau trailer qui conforme cinq personnages supplémentaires au casting : Sherria Blendy, Kagura Mikazuchi, Ichiya Vandalay Kotobuki, Sting Eucliffe et Rogue Cheney.Pour indication, niveau adaptations d'anime/manga vers le JV, voici le programme du début d'année prochaine :(17 janvier)(28 février)(13 mars)(19 mars)(27 mars)