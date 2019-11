Borderlands 3 : la première extension dévoilée

Gearbox vient de dévoiler la première des quatre extensions du Season Pass deavec « Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot », prévu ce 19 décembre sur tous les supports.Un trailer vient donc nous décrire cette nouvelle zone en évident lien avec Handsome Jack, accessible pour tous les joueurs ayant au moins atteint le Sanctuary III puisque la difficulté s'adaptera à votre niveau de Hunter. Boss et ennemis inédits seront au programme de cette extension qui évoquera le passé de Pandore, avec tout ce qu'il faut de nouvel équipement à looter, du légendaire et des skins...