Un nouveau trailer pour Darksiders Genesis

Une nouvelle bande-annonce devient nous expliquer comment se déroulera la montée en puissance de nos deux avatars, donc en allant piquer des « cœurs » directement sur les ennemis et les boss pour améliorer nos stats et gagner des compétences. « Coeurs » qui pourront d'ailleurs être récupérés directement en magasin en échange d'âmes, la monnaie locale dans cet univers plein de joies.Sortie prévue le 5 décembre sur PC/Stadia, tandis que les consoleux (PS4, One, Switch) devront patienter jusqu'au 14 février 2020.