Diablo IV montre un de ses boss en vidéo

Après avoir abordé chacune des classes annoncées (en attendant que Blizzard nous dévoile les deux dernières), Game Informer montre maintenant une vidéo du boss Ashava, l'une des nombreuses grosses créatures que l'on pourra rencontrer sous forme de raid dans la gigantesque zone ouverte non instanciée, donc l'occasion d'y croiser tout un tas d'autres joueurs.Toujours non daté, le titre sortira au moins sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.