We Happy Few : le DLC final daté

Lancé il y a plus d'un an et amélioré sur de nombreux aspects depuis,abordera le 19 novembre prochain le point final de sa carrière (hors éventuels MAJ) avec la sortie de sa troisième et dernière extension, inclus dans le Season Pass ou vendu 9€ individuellement.Baptisé « We All Fall Dawn », ce DLC proposera une nouvelle héroïne pour une expérience qui mettra à la poubelle tout ce qui tient de la survie (et du craft) pour de l'action/infiltration avec davantage de verticalité.Le studio étant aujourd'hui entre les mains de Microsoft, leur prochaine production devrait donc sauf surprise être une exclusivité PC/Scarlett (ou One selon le timing).