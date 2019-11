Guilty Gear 2020 dévoile deux nouveaux persos

Comme on l'attendait, Arc System Works a un peu plus étoffé le casting connu du prochainen dévoilant les cinquième et sixième combattants, donc plus exactement Chipp Zanuff et Potemkin, présentés dans le trailer ci-dessous. Les six persos (incluant Sol, Ky, May et Axl) constitueront donc la démo jouable de l'ArcRevo World Tour 2019 le 16 et 17 novembre.On apprend en outre qu'une bêta fermée aura lieu dans le courant du printemps 2020, ce qui permet de comprendre soudainement que le lancement du jeu n'aura pas lieu avant l'été voir la toute fin d'année, « au moins » sur PlayStation 4.