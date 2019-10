Disponible depuis l'été dernier sur PC, le jeu de survie « libre »est officiellement daté pour le 6 décembre sur PlayStation 4 et Xbox One comme viennent de l'annoncer Private Division et Panache Digital Games, le studio de Patrice Désilets.On croise tout de même les doigts pour que ces quelques mois d'attente permettront de placer quelques améliorations après les retours mitigés de la version PC.