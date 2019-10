Une longue vidéo de gameplay pour Blacksad

A quelques jours de la sortie (5 novembre sur PC, PS4 & One), l'adaptation devient s'illustrer avec cette longue vidéo de gameplay qui nous décrit quelques séquences d'enquêtes dans cette aventure se déroulant en 1950 mais dans une version anthropomorphe de notre monde.Outre le fait que la version Switch devra attendre quelques semaines supplémentaires (sans plus de précisions), Microids s'excuse en annonçant que les versions limitées et collectors auront du retard, et n'arriveront dans les bacs que le 14 novembre.