Suite à tout ces reports, à quoi ressemble votre liste maintenant ? Ci-dessous la liste de mes prochains jeux PS4.Et seconde question, vous jouez à quoi en ce moment ?Pour ma part : PES 2020 (le data pack 2.0 est disponible depuis aujourd'hui) et je vais récupérer ceci d'ici ce week-end :Seul le Solo m'intéresse + le mode Spec Ops, Capitaine Price !! Si je le trouve à bas prix uniquement.Il m'intéresse beaucoup, à voir ... (Mon coup de cœur du State of Play). Il coûtera 19,99€.Il faut voir le gameplay, on a encore rien vuIdem, il faut voir "ingame" ce que ça va donner. On a encore rien vu du jeu.