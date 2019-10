Helldivers : une nouvelle MAJ ce vendredi

Arrowhead Studios annonce que demain (vendredi 25) aux alentours de midi, les fans deaccueilleront une MAJ surprise se chargeant d'offrir de multiples améliorations sur l'équilibrage et même le système de rechargement, tout en ajoutant un mode de jeu supplémentaire.Ce mode qui se déroulera en environnement urbain s'intercalera directement dans le système de campagne périodique avec trois missions différentes à chaque fois (et comme de coutume les classements en ligne qui vont avec). Tout le principe sera que chaque session modifiera aléatoirement trois points clés :- L'objectif : secourir des civils, activer des sites…- Un perturbateur : extinction des lumières, frappes orbitales…- Une condition : seulement un type d'arme par exempleRappelons que le titre est disponible sur PC, PS4, PS3 et Vita.