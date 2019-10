Dragon Ball Z : Kakarot montre ses bases en vidéo

Pour ceux qui n'ont rien suivi depuis l'annonce sur, Bandai Namco nous propose un petit récapitulatif de ce qu'il y a à attendre de cette adaptation de plus en plus attirante aux yeux des fans, avec ici une description du système de progression, des combats et de l'exploration.Le titre sortira le 17 janvier 2020 (PC, PS4, One) et nul doute que Bandai Namco répondra présent à l'un des RDV de fin d'année pour enfin balancer le trailer de l'Arc Buu (donc PGW, X019 ou Game Awards).