Si vous avez un peu plus de 20 minutes devant vous, peut-être voudriez-vous jeter un œil à ce nouvel épisode du format « Inside Final Fantasy » qui va cette fois revenir sur la création deavec toujours un lot d'anecdotes, cette fois livrées par Yoshinori Kitase (directeur), Shinji Hashimoto (producteur) et Yusuke Naora (DA).De quoi rappeler que son remaster est disponible sur tous les supports, dernier d'une longue liste qui a déjà accueilli FFVII, FFIX, FFX & X-2 et FFXII.