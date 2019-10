Guilty Gear 2020 : le trailer d'Axl Low

Arc System Works remet en avant son futurà rythme régulier avec comme prévu un nouveau trailer livré lors du dernier SEA Major 2019, consacré au récemment annoncé Axl Low.L'éditeur promet déjà un nouveau trailer le 3 novembre pour son stream ARC Live, qui dévoilera très probablement deux personnages supplémentaires puisqu'il nous est confirmé que la démo sur les stands de l'ArcRevo World Tour Final 2019 (du 16 au 17 novembre) proposera six combattants, et qu'on rappelle donc que seuls quatre sont connus pour le moment (Sol Badguy, Ky Kiske, May et Axl Low).