Iron Man VR : trailer et date de sortie

On pensait le voir durant le dernier State of Play, et ça n'aurait d'ailleurs pas été du luxe, mais c'est seulement aujourd'hui pour la ComicCon de New York que Sony s'est décidé à bien remettre en avant sonavec une date de sortie (28 février 2020) et un rapide Story Trailer qui, comme on nous l'avait déjà annoncé, mettra Ghost comme antagoniste.On nous indique en outre que la précommande permettra de repartir avec quatre skins et un thème dynamique, et qu'une édition Digital Deluxe inclura quatre autres skins, 12 points de compétences et une OST numérique.