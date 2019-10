Outward : le petit RPG qui rapporte gros

Peu remarqué durant sa communication mais ayant bénéficié d'un formidable bouche-à-oreille à sa sortie,, le RPG qui pousse à fond le curseur de la liberté est un énorme succès aux yeux du petit studio Nine Dots, son PDG n'en revenant visiblement pas d'un tel bilan.Via Twitter, l'homme a fait savoir qu'il souhaitait en vendre 100.000 unités cette année pour considérer ça comme un succès rentable, et espérait tout de même en douce taper les 250.000 pour faire péter le champagne (et probablement financer le prochain jeu). Résultat ? 440.000 ventes alors que l'année n'est pas encore terminée.Pour fêter cela, le titre a reçu une nouvelle MAJ gratuite ajoutant de nouveaux boss en post-game, et un mode spécial masochiste : à chaque mort, vous avez 20 % de (mal)chance que votre sauvegarde soit supprimée.