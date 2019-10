Le NeoGeo Arcade Stick arrivera en fin d'année

Les plans de lancement continuent de se préciser pour le « Neo Geo Arcade Stick Pro » avec une sortie annoncée pour les fêtes de fin d'année, pour 130$ du coté des américains sachant que le prix et la date FR seront très prochainement communiqués par le distributeur Just For Games. Dans tous les cas, ça restera moins que le Capcom Home Arcade à 230€, mais il faut reconnaître que ce dernier fait office de « double stick ».Rappelons que ce nouveau produit SNK servira à la fois de stick pour le PC et la Neo Geo Mini, ou d'une « console » à part entière en la branchant sur TV via HDMI, incluant 20 jeux de baston.