NiOh 2 : l'intégrale de la démo TGS en vidéo

Plutôt que de petits bouts à grignoter, la chaîne officielle PlayStation Access nous livre en vidéo l'intégralité de la démo TGS depour permettre aux intéressés de patienter jusqu'à la future bêta, prévue du 1er au 10 novembre et accessible à tous (donc sans avoir besoin de passer par la préco).Le jeu complet est lui attendu pour début 2020, exclusivement sur PlayStation 4 dans un premier temps, avec son éditeur de personnages, ses nouveaux Yo-Kai et transformations qui vont avec, un bestiaire renouvelé et ce qu'il faut de nouveaux endroits à explorer.