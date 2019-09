Star Ocean FDR : trailer et date japonaise [UP]

Square Enix déclare juste avant le TGS que son portage desortira le 5 décembre au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, au prix de 3200 yens (environ 30€) en ajoutant que les joueurs PS4 pourront bénéficier d'une édition Deluxe (5000 yens) incluant l'album Star Ocean Live Collection 2019. Dans tous les cas, ce sera du 100 % dématérialisé.Outre le rendu HD ainsi que de nouveaux artworks (on peut remettre les anciens) et d'un doublage refait (idem), on repartira avec une option de vitesse x2 pour les déplacements et d'un rééquilibrage de la difficulté.Square Enix annonce que le jeu sera disponible aux USA et en Europe le même jour (toujours en dématérialisé). Pas de prix connu pour le moment.