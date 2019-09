Ghost Recon Breakpoint : six minutes de présentation pour tout savoir avant la sortie

Avec plus de six minutes de présentation, Ubisoft nous fait un point complet sur ce qu'il y a à attendre de, suite qui prendra place dans une île du Pacifique avec toujours plus de possibilité dans le gameplay et l'infiltration, un mode coopération toujours au rapport, quelques notions de survie (notamment la gestion des blessures), et un gros suivi gratuit dont on peut avoir un aperçu de la première année dans le visuel ci-dessous, incluant :- Trois extensions de la campagne- Trois raids (dont un au pied d'un volcan)- Trois events (dont un consacré à la franchise Terminator)- Trois nouvelles classes- De nouvelles maps PVP- Des défis supplémentairesSortie prévue le 4 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.