Borderlands 3 : le gros trailer qui fait le point

A quelques semaines de sa sortie,nous fait un tour d'horizon avec ce trailer overview se chargeant de faire le point sur tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent, en ajoutant à cela les annonces effectuées hier durant la conférence d'ouverture, à savoir le retour des arènes (Horde) et le terrain d'entraînement qui consistera à affronter une vague d'ennemis en plus d'un boss sous un temps donné, la récompense dépendant de votre temps.Sortie prévue le 13 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.